Ревность до полена довела. В Петербурге суд приговорил парочку, устранившую третьего лишнего

Петербургский городской суд приговорил Елену Богданову и Романа Шикова. В их истории алкоголь смешался с ревностью, коктейль довёл пару до непоправимого.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 16 декабря, Богданову и Шикова признали виновными в убийстве и разбое. По версии следствия, в ночь на 13 ноября 2018 года они в компании своего знакомого проводили время в гараже в Транспортном переулке в Ломоносове. Их приятель раньше сожительствовал с Богдановой, но к моменту ночных посиделок официальным кавалером значился Шиков. После некоторого количества рюмок спиртного дама спровоцировала конфликт между бывшим и нынешним. Дальше Шиков и Богданова действовали заодно. Мужчину связали, били обухом от топора, кафельной плиткой, поленом и ногами. Завершили экзекуцию ножом. Из дома погибшего парочка забрала ноутбук, телефон, фотоаппарат, рабочие инструменты, затем отправилась в Москву на электричках, где и была задержана.

Свидетельствовать друг против друга в суде Богданова и Шиков отказались. Она вину признала полностью, он — частично, указав, что убийство не было запланировано.

Суд назначил наказание Богдановой в виде лишения свободы сроком на 16 лет 1 месяц исправительной колонии общего режима. Ранее судимый Шиков получил 18 лет особого режима.



