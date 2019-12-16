Пробки в Париже достигли 630 км. Причины – и погода, и стачка

Длина пробок в парижском регионе Иль-де-Франс утром 16 декабря составила 630 километров. Причины две – забастовка на транспорте, продолжающаяся 12-й день, и погода.

Как сообщает телеканал BFMTV, пик пробок был зафиксирован в понедельник в 8:46. В Петербурге, отметим, дороги загрузились до 7 баллов (против обычных 6) в это же время, и тоже повлияла погода.

Обычно по утрам пробки в Иль-де-Франс достигают 350 километров. Сегодняшний парижский показатель вплотную приблизился к рекорду, установленному в прошлый понедельник, – 631 километр. Абсолютный рекорд был поставлен 6 февраля 2018 года, во время снегопада, – 739 километров.

Из-за забастовки транспортников многим людям приходится пересаживаться на личные автомобили. Кроме того, осложняют ситуацию погодные условия: частично затоплена трасса А4, ведущая в центр Парижа.





Les images des bouchons vus du ciel ce matin pic.twitter.com/wqIloYN8aN — BFM Paris (@BFMParis) December 16, 2019

С 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе транспортники, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию, для многих повысится пенсионный возраст. Президент страны Эммануэль Макрон в пятницу заявил, что правительство продолжает работу по пенсионной реформе, и, находясь в Брюсселе, не стал комментировать проведение массовой забастовки.



