Защите отказали в освобождении историка Соколова из СИЗО

Санкт-Петербургский городской суд оставил историка Олега Соколова под стражей до начала января 2020 года. Поводом для возвращения к теме стала бесперспективная жалоба его защиты.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 16 декабря адвокат обвиняемого попросил отпустить его под домашний арест – в квартиру престарелых родителей. К делу приложено заявление 85-летнего отца, ветерана спецподразделений, нуждающегося в уходе.

«Понимаю, что у моей жалобы нет никаких перспектив. Да и мой клиент возражает», – заявил Александр Почуев.

Суд предсказуемо оставил в силе постановление Октябрьского райсуда.

Олег Соколов находится в Москве на психиатрической экспертизе. По версии следствия, в ночь на 8 ноября историк убил и расчленил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. Родственники погибшей предъявят иск о компенсации морального вреда, сумма требований может составить не менее 10 млн рублей. К снисхождению родители Ещенко не готовы.



