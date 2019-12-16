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16.12.2019 13:29
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Защите отказали в освобождении историка Соколова из СИЗО

Санкт-Петербургский городской суд оставил историка Олега Соколова под стражей до начала января 2020 года. Поводом для возвращения к теме стала бесперспективная жалоба его защиты.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 16 декабря адвокат обвиняемого попросил отпустить его под домашний арест – в квартиру престарелых родителей. К делу приложено заявление 85-летнего отца, ветерана спецподразделений, нуждающегося в уходе.

«Понимаю, что у моей жалобы нет никаких перспектив. Да и мой клиент возражает», – заявил Александр Почуев.

Суд предсказуемо оставил в силе постановление Октябрьского райсуда.

Олег Соколов находится в Москве на психиатрической экспертизе. По версии следствия, в ночь на 8 ноября историк убил и расчленил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. Родственники погибшей предъявят иск о компенсации морального вреда, сумма требований может составить не менее 10 млн рублей. К снисхождению родители Ещенко не готовы.


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