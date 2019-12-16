«Гремящий» прошел испытания в Белом море и отправился в Североморск

Головной корвет проекта 20350 «Гремящий» завершил серию испытаний в Белом море и приступил к межбазовому переходу. На днях корабль прибудет на главную базу Северного флота – в Североморск.

На завершающем этапе испытаний экипаж корвета отработал взаимодействие с авиацией Северного флота. Облёт радиотехнических систем и комплексов корабля совершили экипажи вертолётов Ка-27, сообщает 16 декабря Минобороны России.

Ранее в Белом море его экипаж выполнил пуски крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» по надводной и ещё одним «Калибром» – по наземной цели. Проведение стрельб обеспечивали экипажи кораблей и судов Беломорской военно-морской базы во взаимодействии с авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Испытания корвета «Гремящий» продолжались месяц. Корабль прибыл в Беломорскую ВМБ Северного флота 13 ноября из Балтийска.



