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Общество
16.12.2019 13:18
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«Гремящий» прошел испытания в Белом море и отправился в Североморск

Головной корвет проекта 20350 «Гремящий» завершил серию испытаний в Белом море и приступил к межбазовому переходу. На днях корабль прибудет на главную базу Северного флота – в Североморск.

На завершающем этапе испытаний экипаж корвета отработал взаимодействие с авиацией Северного флота. Облёт радиотехнических систем и комплексов корабля совершили экипажи вертолётов Ка-27, сообщает 16 декабря Минобороны России.

Ранее в Белом море его экипаж выполнил пуски крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» по надводной и ещё одним «Калибром» – по наземной цели. Проведение стрельб обеспечивали экипажи кораблей и судов Беломорской военно-морской базы во взаимодействии с авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Испытания корвета «Гремящий» продолжались месяц. Корабль прибыл в Беломорскую ВМБ Северного флота 13 ноября из Балтийска.


Справка:

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» заложен 1 февраля 2012 года в эллинге судостроительного предприятия «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Проектант корабля — ЦМКБ «Алмаз».

Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне.

Как отметил генеральный директор Судостроительного завода «Северная верфь», где был построен корвет, Игорь Пономарев, «Гремящий» по сравнению с корветами предыдущего проекта 20380 обладает более мощным вооружением – он оснащен ракетами «Калибр» вместо «Урана», усилен его зенитно-ракетный комплекс. Кроме того, «Гремящий» отличается меньшей оптической, радиолокационной и акустической заметностью.

Наименование «Гремящий» дано корвету в честь легендарного эсминца Северного флота времён Великой Отечественной войны, которому за успешные действия на море было присвоено гвардейское звание, а его командир - капитан 1 ранга (в дальнейшем контр-адмирал) Антон Гурин — стал Героем Советского Союза.

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