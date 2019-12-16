«Недообразование». Яровая предложила отменить в России «скопированных под Запад» бакалавров и магистров

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая раскритиковала деление российского высшего образования на бакалавриат и магистратуру, предложив обсудить целесообразность болонской системы в России.

«Слова «бакалавр» и «магистр» впервые появились в законе об образовании в 1996 году, когда «все копировалось под Запад без понимания зачем, почему», – приводит 16 декабря слова Ирины Яровой «Интерфакс».

По ее оценке, разделение привело к тому, что на бакалавров выделяется бюджетных мест больше, чем на магистров. Яровая считает, что это является не чем иным, как «понуждением к платному образованию». Она отмечает, что при таком положении дел не каждый человек, который получил степень бакалавра, сможет обеспечить себе высшее образование. На некоторых специальностях бакалавра без степени магистра на работу не возьмут, что, по мнению вице-спикера, ведет к появлению «недообразования».

Кроме того, Яровая добавила, что в законодательстве до сих пор нет четкого деления на магистров и бакалавров.





Ранее вопрос о таком делении поднял президент России Владимир Путин. Выступая на заседании Совета при президенте по русскому языку, глава государства усомнился в эффективности подготовки учителей по болонский системе.