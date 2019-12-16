Доброе дело
В Петербурге прошла «космическая» ёлка для детей из детдомов
500 ребятишек из 25 детских домов и интернатов, социальных центров, а также из многодетных семей Петербурга и Ленобласти побывали на новогодней ёлке, которую организовал Благотворительный фонд «Добродушие».
Это уже пятая ёлка, которую провёл фонд. И её можно назвать одной из самых масштабных. На праздник приехали ребята не только из петербургских интернатов и приютов, центров содействия семейному воспитанию, но и из разных уголков области: из Назии, Кировска, Тихвина и даже из Кингисеппа и Ивангорода.
В юбилейный, 85-й год со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина детская ёлка была посвящена космической теме. Ребят развлекали «космонавты», «инопланетяне», для них провели мастер-классы и выступили выпускники Санкт-Петербургского института культуры, актёры молодежных театров, а также участники проектов «Голос» и «Танцы на ТНТ».
Почётными гостями ёлки стали депутат Законодательного собрания Константин Чебыкин и Уполномоченный по правам ребенка Санкт-Петербурга Светлана Агапитова, которая пожелала ребятам космических успехов в новом году.
«Дети из детдомов всё-таки несколько «зажаты», для них такие мероприятия не являются чем-то само собой разумеющимся. Но они были очень довольны: с удовольствием мастерили поделки на мастер-классах, веселились, угощались. Праздник ребятам очень понравился», – сказала «Фонтанке» Светлана Агапитова.
Справка:
Благотворительный фонд помощи детям «Добродушие» работает с 2007 года. Фонд оказывает поддержку детям из детских домов, интернатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также детям из малоимущих многодетных семей. Под патронажем «Добродушия» находятся детские дома Тихвина, Кингисеппа, Ивангорода, Пушкина, Свирьстроя, Каложицы, Назия, Юкки, Кировска, Сиверского, Никольского. «Добродушие» проводит программы обучения детей социальным навыкам, помогает определиться с профессией, организует экскурсии и досуг, проводит творческие мастер-классы и лекции, а также оказывает психологическую и материальную помощь нуждающимся.