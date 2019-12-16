В Петербурге прошла «космическая» ёлка для детей из детдомов

500 ребятишек из 25 детских домов и интернатов, социальных центров, а также из многодетных семей Петербурга и Ленобласти побывали на новогодней ёлке, которую организовал Благотворительный фонд «Добродушие».

Это уже пятая ёлка, которую провёл фонд. И её можно назвать одной из самых масштабных. На праздник приехали ребята не только из петербургских интернатов и приютов, центров содействия семейному воспитанию, но и из разных уголков области: из Назии, Кировска, Тихвина и даже из Кингисеппа и Ивангорода.

В юбилейный, 85-й год со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина детская ёлка была посвящена космической теме. Ребят развлекали «космонавты», «инопланетяне», для них провели мастер-классы и выступили выпускники Санкт-Петербургского института культуры, актёры молодежных театров, а также участники проектов «Голос» и «Танцы на ТНТ».

Почётными гостями ёлки стали депутат Законодательного собрания Константин Чебыкин и Уполномоченный по правам ребенка Санкт-Петербурга Светлана Агапитова, которая пожелала ребятам космических успехов в новом году.

«Дети из детдомов всё-таки несколько «зажаты», для них такие мероприятия не являются чем-то само собой разумеющимся. Но они были очень довольны: с удовольствием мастерили поделки на мастер-классах, веселились, угощались. Праздник ребятам очень понравился», – сказала «Фонтанке» Светлана Агапитова.