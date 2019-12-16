Becar объявляет о старте продаж в отельном комплексе сOASIS Vertical

Becar Asset Management открывает продажи номеров в отельном комплексе на улице Орджоникидзе, 44. Это новый как для рынка в целом, так для Becar в частности инвестиционный продукт.

Becar Asset Management

Объект совместит несколько различных отельных форматов и их реализацию в кондо-формате. Так, в состав войдут два отеля под брендами Ramada Encore by Wyndham и Vertical, а также коливинг (3 корпуса).

Осенью 2022 года свои двери откроет четырехзвездочный отель на 469 номеров Ramada Encore международного отельного оператора Wyndham Hotels & Resorts. Дизайн и планировки в этом 26-этажном здании отвечают актуальным мировым тенденциям гостиничной отрасли. Весь комплекс будет состоять из 5 корпусов общей площадью 120 тыс.кв.м. и запускать его будут в пять этапов – в период с 2022 по 2025 гг. Для максимального комфорта гостей отеля и жителей города на первых двух этажах проекта будут размещены многофункциональные общественные пространства.

Ramada Encore – это lifestyle-бренд, концепция которого рассчитана на наиболее активную и растущую аудиторию – поколение миллениалов. Это российский проект, где частный инвестор сможет стать частью международного бизнеса. Многолетний опыт управления отелями и более 40 каналов продвижения Becar вкупе с многомиллионной базой лояльных клиентов и международными стандартами Wyndham помогут обеспечить загрузку в отеле на уровне 80% даже в низкий сезон, а значит и доходность инвесторам.

Becar Asset Management

Следующий корпус площадью около 16 тыс.кв.м будет запущен в 2023 году. Здесь разместится коливинг YouCо на 494 юнита, ориентированный на среднесрочное и долгосрочное размещение. До 2025 года этот формат будет реализован еще в двух корпусах. Коливинг в составе сOASIS Vertical станет одним из крупнейших в мире – номерной фонд составит 2200 юнитов.

Сегодня коливинг — не просто объект недвижимости, а мини-город со своей экосистемой. Здесь общественные пространства располагают к общению, формируя целостное сообщество резидентов. Для постояльцев в проекте будут работать фуд-моллы, коворкинги, концертные площадки, игровые зоны, переговорные, библиотеки, прачечные, спа, фитнес. Совокупная площадь общественных зон в трех корпусах составит 20 тыс.кв.м. Личное пространство резидента – его номер, где, несмотря на минимальную площадь, сохранена полная функциональность за счет эргономичных планировок и digital-технологиям.

Отель Vertical на 774 номера, который разместится во 2 корпусе площадью порядка 20 тыс.кв.м, будет запущен в последнюю очередь. Расположенные на втором уровне здания крытые переходы объединят между собой все корпуса, что позволит гостям и резидентам беспрепятственно пользоваться всей инфраструктурой отельного комплекса.

«Недвижимость в ее консервативном понимании устарела и не отвечает запросам нового времени. В своих проектах мы создаем нечто большее, чем просто квадратные метры. Мы развиваем пространства, которые объединяют людей в команды и мотивируют их на новые свершения. В проекте cOASIS Vertical мы выстраиваем среду для комфортного, интересного и продуктивного пребывания гостей и резидентов. Это целый город в городе. Здесь все продумано до мелочей – планировки, технологичные решения, сервисы, инфраструктура, общественные пространства, event-программы. Подобные современные отельные проекты не только соответствуют потребностям нового поколения арендаторов, но и открывают возможности для выгодных инвестиций», – комментирует Александр Шарапов, президент Becar Asset Management.

Гостиничный комплекс на Орджоникидзе – застройщик ООО «Орджоникидзе, 44», проектная декларация на сайте https://ord44.ru/