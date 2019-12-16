«Матиз» изменился после встречи с такси на Звёздной. Трамваи встали

Трамваи встали в обе стороны из-за ДТП на перекрёстке улиц Ленсовета и Звёздной днём 16 декабря.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «Яндекс.Такси» врезался в «Дэу Матиз», трамвайные пути перекрыты. На место прибыла карета скорой помощи.

«Матиз» проезжал на зелёный (начинал мигать). Такси вылетело справа на приличной скорости на красный свет», – утверждает Александер. В комментариях добавляют, что за рулём такси был житель Петербурга, не приезжий, а водитель «Матиза» серьёзных травм не получил.





Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.