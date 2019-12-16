МИД Украины: Визит президента Зеленского в США несвоевременен

Владимир Зеленский в обозримом будущем не поедет в США, об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины Вадим Пристайко в интервью агентству УНИАН, опубликованном 16 декабря.

Причиной тому – процедура импичмента президента США, которая должна начаться в нижней палате парламента США.

"Очевидно (для визита. – Прим. ред.), не лучшее время, когда ведется расследование импичмента. К большому сожалению для нас, упоминается и Украина. Поэтому надо по меньшей мере подождать, пока закончится расследование. Это внутреннее дело США. Украина просто ждет приглашения", – заявил Пристайко.

По его словам, переговоры относительно будущего визита Зеленского в США стороны ведут в постоянном режиме. Пристайко отметил, что эти переговоры носят чисто технический характер. Он также сказал, что дата визита зависит от американской стороны, Киев готов к такому визиту.



