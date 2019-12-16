Эдуард Батанов останется в правительстве. Обязанности с Максимом Соколовым перераспределят после утверждения в ЗакСе

Вице-губернатор Эдуард Батанов остается работать в правительстве города.

Как рассказали в пресс-службе администрации губернатора, распределение обязанностей состоится после утверждения кандидатуры Соколова в Законодательном собрании. Собеседники в Смольном предполагают, что Максим Соколов в части дорожной инфраструктуры будет курировать строительные проекты, а реформу общественного транспорта продолжит готовить Эдуард Батанов.

Ранее стало известно, что губернатор Александр Беглов направил в Законодательное собрание обращение с предложением согласовать назначение Максима Соколова на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга.

В зону ответственности Соколова будут входить вопросы транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма. Напомним, сейчас за транспорт и инвестиции отвечает Эдуард Батанов. Туризм находился в зоне ответственности Олега Маркова, который освобожден от должности вице-губернатора.



