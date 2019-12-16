Экзоты свои и чужие. На прилетевшего броненосца Ленобласть ответила игрункой и дикобразом

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Броненосец, игрунка и дикобраз встретились в Пулково: они прошли ветеринарный контроль в пункте пропуска грузового терминала и разъехались по новым домам. Трёхпоясному броненосцу, который прибыл в Петербург из Польши по программе обмена между Ленинградским и Вроцлавским зоопарками, предстоит привыкнуть к здешнему климату, а игрунка и дикобраз тепла так и не увидят. Их перевезли в Омскую область.

Как 16 декабря пояснили «Фонтанке» в Управлении Россельхознадзора по Петербургу, и игрунку, и дикобраза из Ленобласти отправили частные лица. Животные оказались полностью здоровы, документы на них оформлены без ошибок. Оба вида – экзотические. Игрунки признаны одними из самых маленьких представителей отряда приматов, средняя длина тела игрунки обыкновенной чаще всего не превышает 188 мм. Обезьянки обитают на востоке Бразилии, а питаются насекомыми и соком растений. Дикобразы интересны не только длинными иголками, но и ночным образом жизни.

Броненосца в Ленинградском зоопарке ждали с осени и ещё в октябре поделились планами по его адаптации. Животное поместят в длительный карантин и не сразу покажут посетителям. Обмен питомцами с Вроцлавским зоопарком идёт несколько месяцев: ранее из Петербурга за границу отправились 27 животных, большинство из которых хладнокровные – ящерицы и лягушки. Помимо них из России уехали зайцы-беляки. Трёхпоясные броненосцы живут в Южной Америке и умеют сворачиваться в непроницаемый шар, спрятавшись в броне. Вид назвали так из-за трёх широких полос на спине.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям



