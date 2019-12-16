Скидка 50 000 рублей на студии в ЖК «Мой мир» от ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» запустила новую акцию. Только до 17 декабря 2019 года при покупке любой студии в жилом комплексе «Мой мир» от ГК «Полис Групп» скидка 50 000 рублей!

Новый жилой комплекс комфорт-класса «Мой мир» расположен в Мурино Ленинградской области.

Проект включает 3 жилых корпуса от 15 до 19 этажей общей площадью более 83 000 кв. м и 5 000 кв. м коммерческих площадей.

В одном из корпусов разместится детский сад на 100 мест и поликлиника. В новом проекте представлено 3 265 квартир – от студий до 3-комнатных «евро». Завершение строительства жилого комплекса запланировано на 4 квартал 2022 года.

Внимание, количество квартир, участвующих в акции ограничено. Успейте купить новое жилье на выгодных условиях!

Сроки предложения с 16.12.2019г по 17.12.2019г. Подробнее с условиями предложения можно ознакомиться на сайте https://polis-group.ru/ или по тел. 642 55 22

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Мой мир" – застройщик ООО "МУРИНО 117", проектная декларация на сайте наш.дом.рф