Авторы анонимок хранят верность объектам интереса в Петербурге. После судов из-за парт выгнали школьников

Очередная рабочая неделя не внесла разнообразия в устоявшийся график эвакуаций в Петербурге. Лжеминёры не страдают графоманией и придерживаются отлаженной схемы: сначала суды, потом ученики.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», к полудню 16 декабря занятия прервали как минимум в семи школах во Фрунзенском, Приморском, Красногвардейском, Калининском и Кировских районах. Так, по тревоге опустели школы № 553 на Ярослава Гашека, №43 на Серебристом бульваре, №98 на Гражданском проспекте.

Оторваться от учебников пришлось в лицее №384 на Стачек, гимназиях №405 на Наставников, №540 на Оптиков, №227 на Турку. В последней, как отмечается, эвакуировавшихся школьников уже не ждут – им разрешено расходиться по домам или греться в соседней школе.

Утром эвакуации прошли в судах. Из четырёх к работе вернулись два, остальные ещё проверяют. На 13-й день авторы не стали обновлять спам-рассылку: на электронные адреса сначала судов, потом школ и вузов приходят уже почти заученные письма.





Зимнюю волну минирований объединяет имя православного бизнесмена Константина Малофеева, от которого требуют «вернуть» 120 биткоинов, якобы украденных с криптобиржи. Сам предприниматель уже обратился с заявлением в ФСБ, он считает происходящее дискредитацией своего имени.