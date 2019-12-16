Бьет – значит не любит. Большинство россиян выступают против домашнего насилия

Почти 90% россиян назвали домашнее насилие «недопустимым», в важности этой темы для общества уверены большинство опрошенных. Такие данные 16 декабря приводятся в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«Абсолютное большинство россиян придерживаются мнения, что домашнее насилие недопустимо (90%). <.,.> Большинство россиян (78%) считают, что тема домашнего насилия является важной для нашей страны», – сообщается на сайте ВЦИОМ.







Почти все (95%) не одобряют поговорку «Бьет – значит любит». Большинство считают неприемлемыми другие подобные выражения, вроде «Милые бранятся – только тешатся». «Исходя из анализа оценок пословиц и поговорок также можно говорить об усилении неприемлемости домашнего насилия», – резюмируют исследователи.

Кроме того, половина респондентов уверены, что поднятую руку на супруга или супругу не следует прощать. Почти 70% полагают, что стране нужен специальный закон, регулирующий семейно-бытовое насилие.





При этом каждый пятый гражданин России либо не задумывался о важности этой темы, либо не находит ее важной. У большинства респондентов (58%) нет знакомых, которые сталкивались бы с такой проблемой.



