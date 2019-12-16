«Без рабочего класса Финляндия не выживет». Премьер Финляндии ответила назвавшему её «продавщицей» эстонскому министру

Премьер-министр Финляндии Санна Марин отреагировала в Twitter на критику в её адрес от министра внутренних дел и председателя Консервативной народной партии Эстонии Марту Хельме.

«Я очень горжусь Финляндией. Здесь ребенок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни. Кассир магазина может стать премьер-министром. Без рабочего класса Финляндия не выживет. Я ценю работу каждого сотрудника, специалиста и предпринимателя!» – написала 16 декабря Марин.

Свою коллегу по коалиции поддержала и министр образования Ли Андерссон (глава партии «Союз левых сил»). «...Это можно использовать для создания бренда Финляндии как страны. Финляндия — страна, где кассир магазина может стать премьер-министром», – предложила Андерссон в Twitter.

Напомним, Хельме выразил недовольство новым кабмином Финляндии, назначенным 10 декабря, и усомнился в том, что он будет полноценно функционировать на благо страны. «Продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди тоже выбились в члены правительства», – сказал он в эфире Tre Raadio 15 декабря, апеллируя к пункту трудовой биографии Марин пятнадцатилетней давности. Позже Хельме заявил, что это его личная точка зрения, не выражающая позицию правительства или партии.





Стоит отметить, что партийный состав нынешнего Госсовета не отличается от предыдущего, сформированного в июне 2019 года. Лидер Социал-демократической партии Антти Ринне подал в отставку после скандала вокруг забастовки государственного почтового сервиса Финляндии Posti, и СДП, как самая крупная партия в парламенте, выбрала на пост премьера заместителя председателя СДП и министра транспорта и коммуникаций Санну Марин. Перераспределение портфелей министров было незначительным. Госсовет назвали «парламентом пяти женщин»: помимо 34-летней Санны Марин в правящую коалицию входят партии, во главе которых стоят женщины.

Фигура 34-летней Санны Марин, самого молодого действующего премьер-министра в истории, обсуждается во всём мире. Особенное внимание общественности привлекло то, что она воспитывалась двумя матерями и стала первой в семье с университетским образованием.