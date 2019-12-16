«Без рабочего класса Финляндия не выживет». Премьер Финляндии ответила назвавшему её «продавщицей» эстонскому министру
Премьер-министр Финляндии Санна Марин отреагировала в Twitter на критику в её адрес от министра внутренних дел и председателя Консервативной народной партии Эстонии Марту Хельме.
«Я очень горжусь Финляндией. Здесь ребенок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни. Кассир магазина может стать премьер-министром. Без рабочего класса Финляндия не выживет. Я ценю работу каждого сотрудника, специалиста и предпринимателя!» – написала 16 декабря Марин.
Свою коллегу по коалиции поддержала и министр образования Ли Андерссон (глава партии «Союз левых сил»). «...Это можно использовать для создания бренда Финляндии как страны. Финляндия — страна, где кассир магазина может стать премьер-министром», – предложила Андерссон в Twitter.
Напомним, Хельме выразил недовольство новым кабмином Финляндии, назначенным 10 декабря, и усомнился в том, что он будет полноценно функционировать на благо страны. «Продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди тоже выбились в члены правительства», – сказал он в эфире Tre Raadio 15 декабря, апеллируя к пункту трудовой биографии Марин пятнадцатилетней давности. Позже Хельме заявил, что это его личная точка зрения, не выражающая позицию правительства или партии.
P??ministeri Marinin hallituksen ensimm?inen viikko kuvina.
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— Valtioneuvosto | Statsr?det (@valtioneuvosto) December 15, 2019
Стоит отметить, что партийный состав нынешнего Госсовета не отличается от предыдущего, сформированного в июне 2019 года. Лидер Социал-демократической партии Антти Ринне подал в отставку после скандала вокруг забастовки государственного почтового сервиса Финляндии Posti, и СДП, как самая крупная партия в парламенте, выбрала на пост премьера заместителя председателя СДП и министра транспорта и коммуникаций Санну Марин. Перераспределение портфелей министров было незначительным. Госсовет назвали «парламентом пяти женщин»: помимо 34-летней Санны Марин в правящую коалицию входят партии, во главе которых стоят женщины.
Фигура 34-летней Санны Марин, самого молодого действующего премьер-министра в истории, обсуждается во всём мире. Особенное внимание общественности привлекло то, что она воспитывалась двумя матерями и стала первой в семье с университетским образованием.
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