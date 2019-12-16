ЖК «Кирилл и Дарья» введен в эксплуатацию

предоставлено ГК "КВС"

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал Группе компаний «КВС» разрешение на ввод в эксплуатацию домов II очереди жилого комплекса «Кирилл и Дарья» на проспекте Маршала Блюхера. Дома сданы в полном соответствии с заявленными сроками.

«Специалисты ГК «КВС» ведут подготовку к передаче квартир дольщикам. Начать процесс приемки планируется в начале 2020 года», – отметила Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС».

Сегодня в домах II очереди остались две последние двухкомнатные квартиры. Стоимость начинается от 7,6 млн рублей.

Жилой комплекс «Кирилл и Дарья» возводится в Калининском районе, на проспекте Маршала Блюхера 12, в 20-минутной шаговой доступности от метро «Лесная». Комплекс включает три 13, 15 и 16-этажных монолитных дома на 871 квартиру. Возведение велось в две очереди. Первая очередь (13-этажный дом) была сдана в конце 2018 года, вторая получила ввод 13 декабря 2019 года.

Первые этажи домов занимают коммерческие помещения, которые обеспечат жильцов дополнительной инфраструктурой. Для автомобилистов предусмотрены два встроенно-пристроенных паркинга на 480 автомобилей. В холлах домов выполнена авторская отделка в эко-стиле, выделены места для колясок. Все квартиры в комплексе сдаются с полной чистовой отделкой уровня «комфорт+», ряд лотов – уже со встроенными кухнями.

Служба Госстройнадзора подтвердила класс энергоэффективности здания «А» (Очень высокий). Это означает, что в доме применены эффективные технологии по тепло-и энергосбережению, учету ресурсов, что позволит жильцам экономить на коммунальных платежах и поддерживать в помещениях комфортный микроклимат в любое время года.

Во внутреннем дворе выполнено озеленение, обустроены места для отдыха, детская игровая и спортивная площадки, а также зона для workout. Для детских и спортивных площадок выбрано безопасное тартановое покрытие, которое не скользит и амортизирует удар в случае падения. На всей территории комплекса организовано видеонаблюдение, за порядком следит специализированная служба охраны. Дома передаются на эксплуатацию УК «КВС-Сервис».

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Кирилл и Дарья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация и разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/jkkid/dokumenty/)