В Русском музее посетителей угостили шоколадками со Сталиным. Это порадовало не всех

Необычный комплимент получили посетители кафе в корпусе Бенуа Русского музея 15 декабря. В подарок к кофе капучино им полагался Сталин. Шоколадка с портретом известного своей жестокостью генсека, размещенным в золотой рамочке, вызвала предсказуемое удивление посетителя выставки Репина.

«Когда официантка сказала, что к капучино положен Сталин, я подумал, что ослышался, – рассказал пользователь Facebook Вадим Фиалко. – Когда увидел, то обалдел».







Пост набрал популярность, им поделился известный кинокритик Антон Долин, главный редактор журнала «Искусство кино».

«У меня реально нет слов, даже нецензурных», – заметил он.





Комментаторы охарактеризовали отсутствие реакции в обществе на такой «креатив» как маркер общественных настроений и захотели задать директору Русского музея Владимиру Гусеву вопрос, какую именно идею эти шоколадки должны донести до посетителей.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в Русский музей. Нашему корреспонденту ответили, что шоколад из серии «Лица России» закупили арендаторы, не согласовывая с музеем.