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Происшествия
16.12.2019 12:09
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Взрывная волна: Вася Пупкин подложил бомбу Колпино, житель Академика Лебедева решил разнообразить воровскую биографию

Заскучавшие петербуржцы подключились к начинанию авторов анонимок, беспокоящих город по будням. Вся активность шла из Калининского района, один из «минёров» практически чистосердечно напрашивался на внимание полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 16 декабря, выходные, на которые затихают «почтовые террористы», не гарантировали передышку от сообщений о бомбах экстренным службам. Так, накануне в начале восьмого утра через службу «112» предупредили о готовящемся взрыве в Колпино. Звонивший не без иронии представился Василием Пупкиным и снарядил полицейских в девятиэтажку на Полевой – искать взрывчатку в парадной.

Поиски результатов не дали. Абонента пока не нашли, но деанонимизировали. Он зарегистрирован в Калининском районе. Оттуда же после полудня позвонили уже с другого номера с сообщением о заминированном ВАЗ-2107 на улице Академика Лебедева. Гражданин был встревожен и честен. Хитрить с именем он не стал, но в искренность его бдительности сотрудники не очень-то верят.

Машину проверили и признали безопасной. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области, звонившему вручили протокол о появлении в общественных местах пьяным, в перспективе – уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте. Оно может разбавить череду судимостей 34-летнего петербуржца, в которых самой частой статьёй является кража.


Справка:

Зимнюю волну минирований объединяет имя православного бизнесмена Константина Малофеева, от которого требуют «вернуть» 120 биткоинов, якобы украденных с криптобиржи. Сам предприниматель уже обратился с заявлением в ФСБ, он считает происходящее дискредитацией своего имени.

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