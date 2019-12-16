Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +3
$ 62.77р
69.94р
13:38 16.12.2019
Расширенный поиск

Город
16.12.2019 12:04
Печать

Топ утренних пробок возглавило Пулковское шоссе. Эту проблему горожане предсказывали

Необычно плотная пробка собралась утром 16 декабря на Пулковском шоссе в сторону Петербурга. Ехавшие в город автомобилисты и пассажиры общественного транспорта теряли в ней по полчаса.

Самым проблемным стал участок примерно до КАД, дальше было посвободнее, рассказывают читатели «Фонтанки». Пробка длиной 7,7 километра, от мемориального комплекса «Пулковский рубеж» до Дунайского проспекта, заняла первое место в списке пробок «Яндекса». Сервис зафиксировал её рано утром, в начале восьмого, и сохранялась она как минимум до 10:30.

Топ утренних пробок возглавило Пулковское шоссе. Эту проблему горожане предсказывали

Возникновение этой пробки предсказывали петербуржцы, живущие и работающие в районе «Технополиса» и жилых комплексов на Пулковском шоссе между железной дорогой и Дунайским проспектом. Дело в том, что во внутренних проездах была изменена схема движения, в частности перекрыт проезд с Пулковского шоссе к «Технополису» у железной дороги и введены другие ограничения, делающие невозможным заезд в микрорайон с шоссе и провоцирующие транспортный коллапс.


Вот как местные жители описывали положение дел утром в соцсетях: «Начался «тот самый день», и это уже чувствуется. Раньше в 7 утра не шел поток в лоб, когда выезжаешь из паркинга. А теперь есть. При этом господа за рулем не церемонятся, не уступают проезд, а ломятся в два потока в одну полосу. Напротив паркинга едут одним колесом по тротуару».

 

Временное движение транспорта по внутриквартальному проезду вдоль ЖК «Летний», ЖК «Пулковский», «Пулковский 2» и «Пулковский 3» организовано в рамках работ по строительству Среднерогатской улицы.


 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Полис Групп»
      16.12.2019 12:28

      Скидка 50 000 рублей на студии в ЖК «Мой мир» от ГК «Полис Групп»

      ГК «Полис Групп» запустила новую акцию. Только до 17 декабря 2019 года при покупке любой студии в жилом комплексе «Мой мир» от ГК «Полис Групп» скидка 50 000 рублей!
      предоставлено ГК "КВС"
      16.12.2019 12:09

      ЖК «Кирилл и Дарья» введен в эксплуатацию

      Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал Группе компаний «КВС» разрешение на ввод в эксплуатацию домов II очереди жилого комплекса «Кирилл и Дарья» на проспекте Маршала Блюхера. Дома сданы в полном соответствии с заявленными сроками.
      ГК «Ленстройтрест»
      16.12.2019 10:44

      В шведском квартале «IQ Гатчина» открылся детский сад

      Дошкольное образовательное учреждение на 120 воспитанников построено ГК «Ленстройтрест» на территории жилого квартала «IQ Гатчина». Общая площадь трехэтажного здания – более 2800 кв. м. Дизайн внутренних помещений выполнен по мотивам сказки «Малыш и Карлсон» шведской писательницы Астрид Линдгрен.
      «ArtLine в Приморском»/«Петербургская Недвижимость»
      13.12.2019 20:00

      Количество апартаментов в Петербурге выросло в три раза

      Сейчас на рынке представлено более 10 тысяч апартаментов в 34 отелях: это в три раза больше, чем в конце 2016 года.
      ЖК «Новый Невский»/"ПСК"
      13.12.2019 19:31

      ГК «ПСК» — генеральный спонсор выставки «Архитектурное наследие Петербурга»

      Фотовыставка архитектурных жемчужин Невского проспекта проходит в ноябре и декабре по адресу Невский пр., 114-116 (ТК «Невский Центр»).
      Апарт-комплекс Start/"ПСК"
      13.12.2019 18:50

      Апарт-комплекс START: всё выше и выше

      За два месяца с начала монолитных работ апарт-комплекс START возведён до уровня третьего этажа. Во всех секциях здания ведётся утепление наружных стен уже готовых этажей и обратная засыпка пазух котлована. Работы выполняются точно по графику и до конца года здание будет поднято до 4 этажа.
      Setl Group
      13.12.2019 18:08

      Stockholm – лучший проект премиум-класса на конкурсе «КАИССА»

      Элитный жилой комплекс Stockholm от Setl Group был признан «Лучшим проектом на рынке жилья премиум-класса» на конкурсе «КАИССА-2019». Торжественная церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге 12 декабря.
      «Строительный трест»
      13.12.2019 17:28

      Компания «Строительный трест» – лауреат независимой премии ZAGOROD BEST

      Компания «Строительный трест» стала лауреатом независимой премии ZAGOROD BEST в номинации «За комплексную реализацию загородного проекта»
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      13.12.2019 17:13

      «Главстрой Санкт-Петербург» реализует жилье в 36 корпусе 21 квартала ЖК «Северная долина»

      «Главстрой Санкт-Петербург» вывел в продажу корпус № 36, расположенный в новом 21 квартале ЖК «Северная долина» (16 очередь).
      ГК «Ленстройтрест»
      13.12.2019 16:51

      Жилой квартал «Янила» признан лучшим проектом КОТ в Санкт-Петербурге и ЛО

      12 декабря в Северной столице состоялась церемония награждения XXV ежегодной межрегиональной премии в сфере недвижимости «КАИССА». Голландский квартал «Янила», который ГК «Ленстройтрест» возводит в микрорайоне Янино, был признан победителем в номинации «Лучший проект по комплексному освоению территории».
      Setl Group
      13.12.2019 16:08

      Setl Group – лучший работодатель Санкт-Петербурга

      Холдинг Setl Group стал лучшим работодателем Петербурга на общегородском конкурсе «Признание и Влияние». Организатором выступила «Фонтанка.ру» – самый посещаемый новостной портал Северной столицы*, а победителей определяли посетители сайта.
      ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
      13.12.2019 15:21

      Мобильный банк МКБ получил Премию Рунета как приложение года

      МКБ стал лауреатом Премии Рунета в номинации «Мобильное приложение» года. Эксперты премии оценили новый дизайн приложения «МКБ Онлайн», а также расширение функционала и удобство использования.