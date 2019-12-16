Топ утренних пробок возглавило Пулковское шоссе. Эту проблему горожане предсказывали

Необычно плотная пробка собралась утром 16 декабря на Пулковском шоссе в сторону Петербурга. Ехавшие в город автомобилисты и пассажиры общественного транспорта теряли в ней по полчаса.

Самым проблемным стал участок примерно до КАД, дальше было посвободнее, рассказывают читатели «Фонтанки». Пробка длиной 7,7 километра, от мемориального комплекса «Пулковский рубеж» до Дунайского проспекта, заняла первое место в списке пробок «Яндекса». Сервис зафиксировал её рано утром, в начале восьмого, и сохранялась она как минимум до 10:30.

Возникновение этой пробки предсказывали петербуржцы, живущие и работающие в районе «Технополиса» и жилых комплексов на Пулковском шоссе между железной дорогой и Дунайским проспектом. Дело в том, что во внутренних проездах была изменена схема движения, в частности перекрыт проезд с Пулковского шоссе к «Технополису» у железной дороги и введены другие ограничения, делающие невозможным заезд в микрорайон с шоссе и провоцирующие транспортный коллапс.





Вот как местные жители описывали положение дел утром в соцсетях: «Начался «тот самый день», и это уже чувствуется. Раньше в 7 утра не шел поток в лоб, когда выезжаешь из паркинга. А теперь есть. При этом господа за рулем не церемонятся, не уступают проезд, а ломятся в два потока в одну полосу. Напротив паркинга едут одним колесом по тротуару».

Временное движение транспорта по внутриквартальному проезду вдоль ЖК «Летний», ЖК «Пулковский», «Пулковский 2» и «Пулковский 3» организовано в рамках работ по строительству Среднерогатской улицы.



