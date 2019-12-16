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Бизнес
16.12.2019 11:58
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Rambler готов на мировую с Twitch. Игр АПЛ на стриминговом сервисе больше не будет

Российский медийно-сервисный интернет-портал рассказал о переговорах со стриминговым сервисом Twitch для борьбы с нелегальной трансляцией матчей английской Премьер-лиги. Ранее российская компания подала в Мосгорсуд иск на 180 миллионов рублей.

«На данный момент ведутся переговоры с Twitch о подписании мирового соглашения. Сервис передал нам инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями, и сейчас речь идет только о компенсации ущерба, нанесенного с августа по ноябрь», – сообщили «Фонтанке» 16 декабря в пресс-службе российской интернет-компании.

Rambler, который имеет эксклюзивные права на трансляцию игр английского чемпионата в РФ через свой сервис Okko , насчитал 36 тысяч нарушений, после чего подал иск к Twitch на 180 миллионов рублей.

«Она [сумма иска] была предложена внешним адвокатом, ведущим это дело. Сумма является технической и максимально возможной, она будет уточнена», – отметили в компании.


В Rambler заверили, что и дальше будут бороться с пиратскими трансляциями матчей.

Twitch, созданный в первую очередь как сервис для стриминга компьютерных игр, позволяет транслировать и не относящиеся к геймингу вещи. Несмотря на модерацию, сервис критикуют за возможность показывать, например, спортивные события или порнографию. В России аудитория Twitch составляет около 5 миллионов человек в месяц.

Справка:

Для Rambler это уже второе громкое «антиамериканское» дело за месяц. 12 декабря холдинг объявил о заявлении в правоохранительные органы о нарушении прав собственности на веб-сервер Nginx, разработанный его бывшим сотрудником Игорем Сысоевым. По обращению Lynwood Investments CY Ltd, представляющей интересы Rambler Group и связанной с Александром Мамутом, возбуждено уголовное дело, в компании Nginx прошли обыски. В марте 2019 г. Nginx купила за $670 млн американская F5 Networks.

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