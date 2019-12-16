В договорных матчах подозревают 135 теннисистов из рейтинга ATP

В проведении договорных матчей подозреваются 135 теннисистов. Как сообщает немецкое издание Welt в понедельник, 16 декабря, один из них – теннисист из топ-30 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Расследование проводилось при поддержке ФБР в Бельгии, Испании, Франции, а также в США. В организации договорных матчей подозревают «армянскую мафию». Конкретные результаты расследования будут опубликованы через несколько месяцев.

Ранее аналогичное расследование о договорных теннисных матчах проводил Европол. По его итогам было арестовано 15 человек. Среди 83 подозреваемых были 28 профессиональных игроков.



