Глава МВД Эстонии назвал финского премьера «продавщицей»

Министр внутренних дел Эстонии и председатель Консервативной народной партии Март Хельме раскритиковал назначение на пост премьер-министра Финляндии 34-летней Санны Марин. Он нелестно отозвался об опыте политика в эфире Tre Raadio, сообщает ERR.

«Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился, — сказал он. — А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди тоже выбились в члены правительства».

Глава эстонского МВД усомнился в том, что нынешнее правительство Суоми сможет отстаивать интересы страны. Он заявил, что «красные, которые еще в гражданскую войну в Финляндии в 1918 году хотели свергнуть Финляндскую республику, теперь дорвались до власти и отчаянно пытаются ликвидировать финское государство».

По мнению Хельме, следующим политиком, который возглавит правительство Финляндии, станет Юсси Халла-Ахо, лидер националистской партии «Истинные финны», дружественной Консервативной народной партии Эстонии.





Резкие высказывания своего коллеги по кабмину поспешил прокомментировать в Facebook премьер-министр Эстонии Юри Ратас. «Финляндия – близкий друг и союзник, с которым все правительства Эстонской Республики хорошо и тесно сотрудничали. То, какие демократические партии в настоящее время являются членами коалиций каждой из стран и возглавляют их, на это не влияет. Лично у меня было очень хорошее сотрудничество с двумя предыдущими премьер-министрами Финляндии, и у меня были очень позитивные первые контакты с их новым главой правительства», – написал Ратас.

Заявление Хельме широко разошлось по СМИ после эфира15 декабря, после чего он разослал эстонским изданиям пресс-релиз, в котором подчеркнул, что это была его личная точка зрения, не отражающая взгляды правительства или Консервативной народной партии. «Разногласия между политиками никак не влияют на наши теплые чувства к финнам», – цитирует Хельме 16 декабря Yle.

Санна Марин, возглавив 76-е по счету правительство Финляндии 10 декабря, стала самым молодым действующим премьер-министром в мире.

По данным сайта Санны Марин, свой трудовой опыт она начала с «разных летних работ» в 2000–2004. В 2004–2005 была продавцом в универмаге Sokos. В 2006–2007 выполняла функции сотрудника офиса города Тампере. Следующие два года Марин была продавцом в Everdeal Retail Oy. В 2010 стажировалась в госучреждении Минфина, в 2012-м – в правозащитной организации Amnesty International. В 2012 Марин получила в Университете Тампере степень бакалавра административных наук, в 2017-м – магистра в сфере управления. С 2013 по 2017 возглавляла Городской совет Тампере. В 2014 стала вторым заместителем председателя Социал-демократической партии, в 2017-м – первым. В июне 2019 года в правительстве Антти Ринне заняла пост министра транспорта и коммуникаций. Росла в однополой семье. Подробнее.