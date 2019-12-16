Гусеница от крана под Екатеринбургом раздавила УАЗ вместе с людьми. Водитель грузовика не стал её закреплять

Два серьёзных инцидента с участием подъёмной техники произошли в Свердловской области за два дня.

Утром 16 декабря на 61-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган платформа гусеничного крана массой 16 тонн упала на автомобили УАЗ «Патриот» и ВАЗ-2108, которые двигались во встречном направлении. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не закрепил платформу, которую он вёз, и она выпала из кузова, пишет E1.RU со ссылкой на региональное УГИБДД. Погиб водитель УАЗа, ещё три человека получили травмы: два пассажира УАЗа и водитель «восьмёрки».

Днём 14 декабря в городе Карпинске на строительной площадке жилого многоквартирного дома опрокинулся башенный кран, поднимавший груз – металлическую решётку. Он перекрыл проезжую часть. Пострадал 67-летний крановщик, его доставили в больницу. Следователи СКР начали проверку, сообщало на своём сайте СУ СК по Свердловской области.



