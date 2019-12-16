СМИ: Власти Москвы не включили Шиес в список территорий, куда будут вывозить столичный мусор

Власти Москвы не включили Шиес в список территорий, куда будут вывозить столичный мусор в ближайшие 10 лет. Об этом 16 декабря сообщает РБК, ссылаясь на опубликованную территориальную схему обращения с бытовыми отходами до 2029 года, подготовленную в мэрии столицы.

Как пишет издание, в схеме присутствуют полигоны твёрдых бытовых отходов в Подмосковье, а также Калужской и Владимирской областях. Туда вывезут за десятилетие почти 60 млн тонн столичного мусора.

Из уведомления на сайте мэрии в разделе департамента ЖКХ Москвы следует, что замечания к документу можно было отправлять до 1 декабря, а его общественное обсуждение должно завершиться уже в понедельник, 16 декабря. Документ первым обнаружил Telegram-канал Trash economy.

В Москве в 2020 году образуется 8,1 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО), а к 2029 году их количество вырастет на 5%, до 8,5 млн т в год, следует из документа. Всего за десять лет авторы документа прогнозируют образование в совокупности почти 83 млн т мусора в столице.

Напомним, протесты по поводу строительства полигона для вывоза ТБО из Москвы на станцию Шиес в Архангельской области продолжаются больше года. Активисты организовали круглосуточное дежурство на территории. Протесты проходили и в форме митингов в Архангельске, на которых активисты требовали от областного губернатора Орлова добиться запрещения стройки. Причем иногда они переходили в требования самому Орлову уйти в отставку.



