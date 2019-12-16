Россия стала второй по влиятельности страной мира в рейтинге U.S. News. В списке лучших стран РФ лишь 24-я

Американский журнал U.S. News & World Report представил свой ежегодный рейтинг влиятельности стран мира, в котором не произошло изменений.

«В этом году не произошло никаких изменений в топ-10 стран, которые считаются наиболее влиятельными <...> Россия и Китай, следующие две страны [в списке после США], которые считаются наиболее могущественными и входят в четверку крупнейших мировых экономик по военным тратам», – сообщается 16 декабря на сайте .S. News & World Report.

Первое место, как и годом ранее, занимают США. Составители рейтинга отмечают, что Америка остается крупнейшей экономикой мира, а ее военный бюджет – самый большой. На армию с 2017 года американцы потратили более 610 миллиардов долларов. Исследователи также отмечают вклад США в борьбу с терроризмом и функционирование НАТО.

В профайле идущей второй России говорится, что это «одна из крупнейших экономик мира, которая делает упор на природные ресурсы». Составители рейтинга подчеркивают, что отношения РФ с Западом ухудшились после крымских событий и обвинения российской стороны во вмешательстве в выборы.





Замыкает тройку Китай, за которым идут Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

При этом в рейтинге лучших стран по версии U.S. News & World Report первое место за страной не из топ-10 по влиятельности, за Швейцарией. США в этом списке лишь 8-е, а Россия – 24-я. За год наша страна поднялась на 2 пункта, закрепившись между Португалией и ОАЭ.

Напомним, что американский новостной журнал из Вашингтона U.S. News & World Report ежегодно составляет свои рейтинги стран, оценивая государства по таким критериям как культурное влияние, развитие предпринимательства, открытость для бизнеса, качество жизни и другим.