Полицейские задержали стрелка из московского метро

Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы на станции столичного метрополитена "Косино" (Некрасовская линия), сообщил 16 декабря начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

"Полицейские УВД на Московском метрополитене задержали 23-летнего мужчину по подозрению в хулиганстве в метро", – сказал Васенин. На станции "Косино" злоумышленник выстрелил в тоннель подземки из неизвестного оружия, после чего скрылся. Позднее мужчина, который вел себя неадекватно, размахивая предметом, похожим на пистолет, был задержан полицейскими около станции метро "Лермонтовский проспект" (Таганско-Краснопресненская линия).

"Предварительной проверкой установлено, что мужчина находился на платформе станции метро "Косино" со своей знакомой. В присутствии пассажиров он, перемещаясь по платформе и поднимаясь по лестнице на выход, произвел несколько выстрелов", – сообщил Васенин.

Никто из пассажиров не пострадал. Изъятый у задержанного предмет отправлен на исследование, отметил представитель полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый арестован.



