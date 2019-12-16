В шведском квартале «IQ Гатчина» открылся детский сад

ГК «Ленстройтрест»

Дошкольное образовательное учреждение на 120 воспитанников построено ГК «Ленстройтрест» на территории жилого квартала «IQ Гатчина». Общая площадь трехэтажного здания – более 2800 кв. м. Дизайн внутренних помещений выполнен по мотивам сказки «Малыш и Карлсон» шведской писательницы Астрид Линдгрен.

В детском саду оборудован пищеблок и медицинский кабинет, для всестороннего развития и обучения воспитанников предусмотрены спортивный и актовый залы, классы для различных занятий. Спроектированы 6 групповых помещений для детей разного возраста. Каждое из них имеет игровую и спальную комнаты, туалетную комнату, раздевалку и буфетную. Помещения максимально комфортны для пребывания детей и оснащены необходимым игровым и учебно-развивающим инвентарем. Есть комната конструирования «Лего» с 3D-принтером, скоро в садике появится свой скалодром и соляная комната.

ГК «Ленстройтрест»

Прилегающая территория благоустроена, высажены кустарники и деревья, на игровых площадках установлено оборудование и навесы для отдыха воспитанников в плохую погоду. Для обеспечения безопасности здание оборудовано системой видеонаблюдения.

Пиксельные фасады дошкольного учреждения перекликаются с внешним обликом жилых домов шведского квартала «IQ Гатчина». По мнению представителей ГК «Ленстройтрест», интересное сочетание ярких цветов будет радовать и способствовать хорошему настроению у малышей, и их родителей.

Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест»:

– Возведение объектов социальной и коммерческой инфраструктуры в шаговой доступности от жилых корпусов – это неотъемлемая часть нашего подхода к строительству и корпоративной философии «ЖИВИ». Нам важно, чтобы в наших кварталах была сформирована максимально комфортная среда. Поэтому открытие социального объекта, который мы ввели в эксплуатацию еще летом этого года, стало очень ожидаемым и важным событием для всех жителей «IQ Гатчина». Уверен, что детский садик станет вторым домом для малышей, и они будут с удовольствием проводить там время.

Сдача в эксплуатацию данных объектов запланирована до конца 2020 года. Шведский квартал IQ Гатчина – финалист ХI конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области».

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

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