В Петербурге суды наращивают мастерство эвакуации. На 13-й день с процессов срываются в совершенстве

Авторы анонимок продолжают упорствовать в рассылке угрожающих писем в Петербурге. В судах рапортуют, что навык освоен в идеале.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 16 декабря продолжаются вынужденные тренировки по экстренному освобождению залов суда. Первым на выход по тревоге сорвался Петродворцовый, за ним проветриться вышли из Куйбышевского и Сестрорецкого.

К половине одиннадцатого утра в залах вовсю идут заседания. Процесс эвакуации, уточняют в пресс-службе, доведен до совершенства. Понедельник стал 13-м днём, когда на электронную почту судов приходят предупреждения о «заминировании». Бомбы авторы советуют искать также в высших учебных заведениях города.



