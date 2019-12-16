Происшествия
В Петербурге суды наращивают мастерство эвакуации. На 13-й день с процессов срываются в совершенстве
Авторы анонимок продолжают упорствовать в рассылке угрожающих писем в Петербурге. В судах рапортуют, что навык освоен в идеале.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 16 декабря продолжаются вынужденные тренировки по экстренному освобождению залов суда. Первым на выход по тревоге сорвался Петродворцовый, за ним проветриться вышли из Куйбышевского и Сестрорецкого.
К половине одиннадцатого утра в залах вовсю идут заседания. Процесс эвакуации, уточняют в пресс-службе, доведен до совершенства. Понедельник стал 13-м днём, когда на электронную почту судов приходят предупреждения о «заминировании». Бомбы авторы советуют искать также в высших учебных заведениях города.
Справка:
Зимнюю волну минирований объединяет имя православного бизнесмена Константина Малофеева, от которого требуют «вернуть» 120 биткоинов, якобы украденных с криптобиржи. Сам предприниматель уже обратился с заявлением в ФСБ, он считает происходящее дискредитацией своего имени.