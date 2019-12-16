Асад обвинил США в продаже сирийской нефти Турции

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Соединенные Штаты продают турецкой стороне нефть, захваченную на сирийских месторождениях. Об этом он заявил в интервью китайскому телеканалу Phoenix, которое цитирует 16 декабря РИА Новости.

«Когда ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ. – Прим. ред.) пришла и вывела оттуда «Нусру» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ. – Прим. ред.), то они стали воровать эту нефть и продавать. Кому? Продажи шли через Турцию. А теперь США воруют нефть и продают ее Турции. Турция – соучастник, для нее это не проблема, Турция готова», – заявил Асад.

Говоря о том, что же происходит сейчас с нефтью, которую добывают к востоку от реки Евфрат, Асад указал, что «сейчас Америка крадет нефть и продает ее Турции».

Он отметил, что Турция и ранее играла непосредственную роль в покупке нефти у террористов, и сейчас закупает ее у Вашингтона.





Ранее президент США Дональд Трамп на фоне военной операции Турции на северо-востоке Сирии вывел из этого региона большую часть американских войск.