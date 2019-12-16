«Мерседес» на Одоевского поехал на красный. «Мгновенная карма» отправила его в дом

Авария на пересечении улицы Одоевского и проспекта КИМа утром 16 декабря попала на видео. Запись демонстрирует грубое нарушение ПДД и моментальное «возмездие», которое очевидцы назвали «мгновенной кармой», правда, второму участнику ДТП вряд ли польстила роль орудия судьбы.

Запись выложена в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Белый «Мерседес» выехал на перекрёсток прямо под запрещающий сигнал светофора, и ему в бок врезался автомобиль, двигавшийся прямо по КИМа. «Мерседес» откинуло в столб и угол дома, второй автомобиль – рядом на «зебре» с серьёзными повреждениями.





На место прибыла карета скорой помощи.