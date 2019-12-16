Экс-министр транспорта Максим Соколов станет вице-губернатором Петербурга. Будет отвечать за транспорт и туризм

Губернатор Александр Беглов направил в Законодательное собрание обращение с предложением согласовать назначение Максима Соколова на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Ранее из правительства был выведен Олег Марков.

Как сообщается на сайте Смольного 16 декабря, в зону ответственности Соколова будут входить вопросы транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма. Напомним, сейчас за транспорт и инвестиции отвечает Эдуард Батанов, туризм находился в зоне ответственности Олега Маркова.

Ранее вице-губернатор Марков обратился к губернатору с просьбой предоставить ему возможность сосредоточиться на работе над проектами, способствующими повышению инвестиционного потенциала Северной столицы и созданию комфортных условий для петербуржцев и гостей города. Просьба была удовлетворена. Олег Марков освобожден от обязанностей вице-губернатора и члена правительства.



