Олег Марков покидает правительство Петербурга. Он займется привлечением инвестиций в должности спецпредставителя губернатора

Олег Марков освобожден от обязанностей вице-губернатора и члена правительства Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 16 декабря.

Чиновник сам обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой предоставить ему «возможность сосредоточиться на работе над проектами, способствующими повышению инвестиционного потенциала северной столицы и созданию комфортных условий для петербуржцев и гостей города».

Просьба была удовлетворена. Александр Беглов назначил Олега Маркова своим специальным представителем по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов.

Олег Марков родился в 1953 году. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В 1991 году стал заместителем председателя комитета по внешним связям мэрии Петербурга. Впоследствии занимал посты начальника отдела Северо-Западного управления Государственного таможенного комитета России, первого заместителя руководителя протокола президента Российской Федерации. В 2007 году возглавил Росфинмониторинг, в 2008-м стал помощником президента Российской Федерации, а затем председателем межведомственной комиссии по вопросам предоставления правительственной и специальной связи.





В 2012 году Олег Марков занял пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, на котором отвечал за вопросы внешних связей Санкт-Петербурга, записи актов гражданского состояния, архивного дела, туризма, а также государственного контроля за соблюдением правил благоустройства и организацией производства земляных и строительных работ.

Самыми яркими проектами, инициированными Олегом Марковым, стала подготовка к созданию в Петербурге собственного круизно-паромного оператора, редевелопмент промзоны Горская. Также вице-губернатор курировал разработку метабренда Петербурга.

