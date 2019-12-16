США собираются испытать новые ракеты с ядерными боеприпасами до Нового года. Россия следит за тестами

Российскому Минобороны стало известно, что на декабрь у американцев запланирован запуск двух ракет, которые могут оснастить ядерными боеприпасами. Эти разработки попадают под прекративший свое действие в феврале договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«До конца 2019 года США планируют испытать две новые ракеты наземного базирования средней дальности: крылатую ракету с дальностью действия более 1000 километров и еще одну с дальностью более 3000 километров. Кроме того, в качестве ударных средств малой и средней дальности могут быть классифицированы ударные беспилотные летательные аппараты», – цитирует 16 декабря РИА Новости комментарий командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева газете «Красная звезда».

По его словам, нет гарантии, что американские комплексы не будут оснащены ядерными боеприпасами. Новые ракеты относятся к средней дальности.

Это уже не первый в декабре пуск ракет среднего радиуса действия в США .



