США собираются испытать новые ракеты с ядерными боеприпасами до Нового года. Россия следит за тестами
Российскому Минобороны стало известно, что на декабрь у американцев запланирован запуск двух ракет, которые могут оснастить ядерными боеприпасами. Эти разработки попадают под прекративший свое действие в феврале договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
«До конца 2019 года США планируют испытать две новые ракеты наземного базирования средней дальности: крылатую ракету с дальностью действия более 1000 километров и еще одну с дальностью более 3000 километров. Кроме того, в качестве ударных средств малой и средней дальности могут быть классифицированы ударные беспилотные летательные аппараты», – цитирует 16 декабря РИА Новости комментарий командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева газете «Красная звезда».
По его словам, нет гарантии, что американские комплексы не будут оснащены ядерными боеприпасами. Новые ракеты относятся к средней дальности.
Это уже не первый в декабре пуск ракет среднего радиуса действия в США .
Справка:
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был заключен между США и СССР в 1987 году. Он подразумевал запрет на баллистические ракеты и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом от 500 км до 5,5 тыс. км. Российское Министерство иностранных дел заверило, что Россия произведет свои аналоги ракет средней дальности, однако размещать их будут, ориентируясь на действия американских военных.