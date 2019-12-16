Бизнес-омбудсмен предложил не только создать частные тюрьмы, но и допустить бизнес до их управления

Борис Титов, общаясь с журналистами, заявил, что частное управление в СИЗО может быть эффективнее государственного. Он также предложил провести амнистию для осужденных бизнесменов.

Как пишет 16 декабря «Коммерсант», омбудсмен уточнил, что вопрос о допуске бизнеса к управлению тюрьмами и СИЗО «требует глубокой проработки».

«Сразу хочу сказать, что речь идет не о СИЗО для бизнесменов (где они за деньги смогут купить себе более комфортные условия), а о СИЗО под управлением бизнесменов»,— пояснил Борис Титов.







Он также рассказал об идее провести к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне уголовную и налоговую амнистию для предпринимателей. Соответствующее предложение омбудсмен направил в Совет по правам человека (СПЧ) и администрацию президента.







