Автомобиль загорелся на КАД, по словам очевидцев, после массового ДТП. А зеваки устроили ещё одно ДТП

Пробки на обоих кольцах КАД собрались утром 16 декабря из-за автомобильного пожара в районе развязки с Мурманским шоссе. Причиной пожара, по словам очевидцев, стало ДТП. Вторую аварию через несколько минут устроили водители, которых чужое несчастье отвлекло от управления ТС.

Сначала в условиях низкой видимости столкнулись три или четыре автомобиля, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Внедорожник, по словам Екатерины, не успел оттормозиться, «ему деваться некуда было, из трёх выбрал грузовую, но отбросило его, ушатал ещё двоих». Загорелась, по словам Натальи, легковушка, которой управляла молодая женщина. «Барышня стоит возле горящего «Пассата», а два клоуна вокруг своих машин прыгают, рассматривают царапины... Жесть», – пишет Наталья.

На место прибыли два пожарных расчёта, отмечает Сергей. До этого, по словам Алексея, тушить автомобиль пытались очевидцы: «Останавливались, только огнетушитель уже не помог, машины быстро горят».





В ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что в 8:15 получили информацию о возгорании на КАД. В указанном месте горела «Тойота Королла». В 8:33 огонь был потушен. Никто не пострадал.

«Уже потушили, стоит на обочине, зеваки устроили ДТП в левом ряду», – добавляет Игорь.

Действительно, пробки наблюдались как на внешнем кольце, где случилось ДТП, так и на внутреннем. Сейчас они практически рассосались.