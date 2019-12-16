На Советском хмельной пенсионер открыл охоту на людей. Пули летели в сторону жены и дочери

Неожиданный выход скопившемуся семейному раздражению дал житель Невского района Петербурга. Он залёг на балконе с карабином и нацелился на родных.

Как стало известно «Фонтанке», незадолго до двух часов после полуночи 15 декабря в службу «112» обратилась 31-летняя петербурженка с просьбой о незамедлительной помощи. Спасать, рассказала она, требуется от её отца: он пьян, недоволен и стреляет по людям на Советском проспекте, 25.

Полицейские застали стрелка в засаде. Им оказался 70-летний местный житель, пенсионер, владелец охотничьего ружья «Сайга-410» с действующим разрешением. Ночь он проводил сначала в компании алкоголя, потом за ссорой с женой. Волю накипевшему дал на балконе, откуда несколько раз выстрелил в сторону супруги и дочери.

Стрельба была не прицельной, пострадавших нет. Вспыльчивого охотника разоружили, «Сайгу» поменяли на административный протокол о стрельбе в непредназначенных для этого местах (статья 20.13 КоАП).



