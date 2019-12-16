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Власть
16.12.2019 09:37
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Негосударственным пенсионным фондам выставят планку, опустившись за которую им придется платить из своего кармана

Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану. Планку установят на уровне 6,7%. Если фонды не смогут обеспечить этот показатель, то будут компенсировать недостаток из собственных средств, пишет 16 декабря РБК со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

«Если пенсионные фонды будут зарабатывать меньше, чем ОФЗ, по которым можно получать неплохой доход, то зачем нужны пенсионные фонды? <...> Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств»,— сказал господин Моисеев.

В прошлом году доходность выше 6,7% обеспечили только два НПФ из 35 — «Алмазная осень» и «Аквилон».

У остальных она была ниже, а у нескольких фиксировали отрицательную доходность.


 


 

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