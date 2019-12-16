Несколько кабанов сбиты на Приморском шоссе – под занавес года Кабана

Пробка длиной более 3 километров образовалась на Приморском шоссе в сторону Петербурга утром 16 декабря из-за ДТП. На участке после Лисьего Носа под машины попали дикие животные.

Очевидцы – пользователи «Яндекс.Навигатора» и подписчики «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» – насчитали три-четыре сбитых кабана. «Там целая семья полегла, я видел ещё пытающегося встать мелкого, к вопросу об ограждениях вдоль дорог», – пишет Павел. «Только что там проезжал. <...> До сих пор в башке кабанчик, которого в судорогах колбасит», – добавляет Тимур.

«Я водитель «Фокуса», в общем-то четыре кабанские души на моей совести, – пишет Михаил. – Животных жаль, даже очень, железо – бог с ним. Ехали 90, прям перед мордой выскочила семья, стрельнули все подушки, правда вхолостую, никто из людей физически не пострадал. Второй участник на «Хёндэ» рикошетом поймала кабана и расколотила левую часть бампера».





В комментариях отмечают, что сейчас как раз заканчивается год Кабана, или Свиньи – 2019-й; 2020-й будет годом Крысы.

По словам Александра, пробку создают автомобилисты, тормозящие на месте ДТП и снимающие его на камеру.

Сегодня на дорогах Петербурга в целом плотнее обычного: утренний максимум составил 7 баллов.



