В Госдуме предлагают расселять аварийные дома с помощью льготной ипотеки

Новый способ обзавестись улучшенной жилплощадью придумал депутат от «Единой России», член комитета по бюджету Госдумы Дмитрий Юрков. Он предложил расселять аварийные и ветхие дома, предлагая жильцам ипотеку со ставкой не выше 3% годовых. Свою инициативу депутат направил вице-премьеру, курирующему строительство, Виталию Мутко.

Предложение, как пишет 16 декабря газета «Известия», поддержали в «Справедливой России» и ЛДПР.

Идея народного избранника такова: первый взнос за ипотеку будет оплачивать Фонд содействия реформированию ЖКХ, дальше сам россиянин. Изменение нужно внести поправкой в законопроект правительства, принятый в первом чтении в ноябре. Сам Юрков считает, что, если у жильцов аварийных домов есть возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство «может, например, субсидировать сделку».

В секретариате Виталия Мутко сообщили, что пока не рассмотрели запрос депутата.





До 2024 года, согласно майскому указу президента, из аварийных домов по России общей площадью 9 млн кв. м должно быть выселено в новые дома свыше 1 млн человек. На эти цели планируют потратить более 507 млрд руб.



