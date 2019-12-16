Погода «нашептала» Петербургу аномальные пробки. Водители теряют управление, на Зольной «перевёртыша» остановил столб

Превышающую норму загруженность дорог – «красные» 7 баллов – зафиксировал «Яндекс» утром 16 декабря в Петербурге. Осенью и зимой в данное время суток бывает 6 баллов, это обычный утренний максимум.

Движение осложняет мокрый снег. Вечером 15 декабря, ночью и утром 16-го очевидцы сообщали и продолжают сообщать о множестве ДТП с выездом за пределы своей проезжей части (даже на платной трассе М-11), что нередко происходит при плохом сцеплении шин с асфальтом. Впрочем, конечно, погода всегда остаётся лишь побочным фактором.

На Зольной улице сегодня утром автомобиль перевернулся набок и врезался в столб. «Вроде своим ходом вылезли все», – пишет очевидица Ангелина в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».





Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Красная легковушка воскресным вечером улетела на разделительную полосу на Суздальском проспекте перед проспектом Культуры.

На Каменноостровском проспекте тогда же другая легковушка выскочила на встречку, невзирая на сигнальные столбики.

А на набережной Обводного канала, как писали в «ДТП и ЧП», «лихач на «КИА» почему-то не смог».

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

На Богатырском проспекте, 48, к вечеру 15-го, по словам очевидцев, женщина не справилась с управлением и чуть не врезалась в дом.