«Адамас» на Большевиков вскрыли снизу и ушли с 10 миллионами. Алчным здесь везло и больше

Чтобы добраться до ювелирных трофеев магазина в Невском районе Петербурга, воры проделали дыру в подвале. Без награды усилия не остались, но перещеголять предшественников по размаху не вышло.

Как стало известно «Фонтанке», утром 15 декабря дыра в торговом зале поджидала работников «Адамаса» на проспекте Большевиков, 3. Непрошенные гости проникли в подвал, проломили перекрытие в «хранилище» и спилили двери сейфами. Орудовали, по всей видимости, ночью, сигнализацию не потревожили.

На месте остались следы обуви, отпечатки и кусок арматуры. Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Сотрудники магазина насчитали ущерба более, чем на 10 миллионов рублей.

Как сообщают в ГУ МВД по Петербургу и области, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Полицейскими предпринимаются все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленников.





Персоналу «Адамаса» на Большевиков не впервые проводить внеплановую инвентаризацию. В январе 2018 года здесь подсчитывали убытки после вооружённого налёта. Преступники выносили золото баулами, но насладиться добытым не смогли. При попытке к бегству они устроили перестрелку с полицией, в конце ноября суд приговорил их к длительным срокам в колонии строго режима.



