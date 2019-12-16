Японцы старше 60 начали носить экзоскелеты, чтобы работать в старости

Устройства, облегчающие переноску тяжестей и снимающие нагрузку с позвоночника, ног и рук, начали использовать пожилые жители Японии, чтобы продолжать работать в старости. Об этом 16 декабря пишет tjournal со ссылкой на New Scientist.

По данным издания, экзоскелеты стали часть работы технологических компаний в борьбе со старением населения. Фирма Innophys, например, разработала костюм в виде рюкзака, который можно зарядить вручную, сжав насос 30 раз, — это накачает «мышцы» воздухом для работы. Устройство позволит поднять без особых усилий вес до 24 килограмм. Один экзоскелет обойдётся примерно в 1300 долларов (81 тысяча рублей).

В компании рассказали, что чуть ли ни первым заказчиком выступил 70-летний глава компании, производящей и продающей маринованную редьку.

Уже сейчас в Японии популярны костюмы Atoun Model Y от Panasonic по цене от 5,5 тысяч долларов (345 тысяч рублей) и прототипы Toyota. Последняя пока проводит исследование, частично направленное на поддержку пожилых работников, но сам экзоскелет не вышел из лабораторий, где его тестируют.



