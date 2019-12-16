СМИ: «Крестовый поход Рамблер». Теперь против Twitch

Иск на 180 млн рублей подал в Мосгорсуд 20 декабря ООО «Рамблер Интернет Холдинг». Ответчиком, как пишет 16 декабря «Коммерсант» является Twitch Interactive. Причина спора – трансляции матчей Английской премьер-лиги стриминговым сервисом, которые в интернет-компании считают «пиратскими».

Как пишет издание, Рамблер хочет не только получит компенсацию за трансляцию матчей, на показ которых в России он имеет эксклюзивные права, но и требует блокировки Twitch в России.

Так Rambler Group насчитала 36 тыс. случаев нарушения прав на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу. Представитель Twitch в суде Юлианна Табастаева рассказала «Коммерсанту», что первыми требования была только блокировка. В Rambler отметили, что итоговую компенсацию определит суд, «исходя из фактически установленных обстоятельств». За три сезона АПЛ холдинг мог заплатить €7 млн, отмечает издание.

Twitch — крупнейшая платформа видеостриминга в мире и России, принадлежит Amazon. В России ее аудитория составляет около 5 млн человек старше 12 лет в месяц. В мире – более 600 млн посетителей за тот же период.





Для Рамблера это уже второе громкое «антиамериканское» дело за неделю. 12 декабря холдинг объявил о заявлении в правоохранительные органы о нарушении прав собственности на веб-сервер Nginx, разработанный его бывшим сотрудником Игорем Сысоевым. По обращению Lynwood Investments CY Ltd, представляющей интересы Rambler Group и связанной с Александром Мамутом, возбуждено уголовное дело, в компании Nginx прошли обыски. В марте 2019 г. Nginx купила за $670 млн американская F5 Networks.



