Рогозин заявил о третьей очереди строительства космодрома Восточный как площадки для полетов на Луну

Строительство стартового комплекса для перспективной ракеты-носителя сверхтяжелого класса планируется начать на космодроме Восточный в 2022 году. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Технический комплекс Восточного, уверяет Рогозин, будет универсальным и сможет после достройки использоваться для монтажа ракет различных классов. По словам главы Роскосмоса, проектирование третьей очереди космодрома Восточный уже началось.

«Если вы сравните с Байконуром, где каждый стартовый комплекс находится на огромной территории, до 40 км расстояние между ними, то здесь все будет компактно», — отметил Рогозин.







Российская сверхтяжелая ракет создается на основе блоков ракеты-носителя «Союз-5». Согласно задумке, она может иметь грузоподъемность 88 тонн и будет обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Её летно-конструкторские испытания начнутся в 2028 году.





Предполагается, что ракета позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.



