Porsche vs Pegeout. Водитель «Пежо» в тяжёлом состоянии после лобового удара о встречный «Порше» под Петербургом

Два человека пострадали в результате воскресного ДТП под Петербургом, причиной которого стал выезд на встречную полосу.

По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по городу и области, 15 декабря на 1-м километре дороги Мяглово – трасса «Кола» во Всеволожском районе 39-летний мужчина на Porsche Macan выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с ехавшим там Pegeout 207 под управлением 42-летнего мужчины.

Водитель «Пежо» был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Второй пострадавший – мужчина из «Порше». «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Всеволожскому району пишет, что это 34-летний пассажир, и он отделался лёгкими травмами.



