Россиянка вошла в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года

Американский Forbes начал свой рейтинг новых миллиардеров 2019 года с основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук. Об этом издание сообщает 15 декабря на своем сайте. Помимо россиянки в него вошли один представитель Китая и один Канады. Все остальные новые миллиардеры оказались из США.

В 2019 году для Бакальчук это уже второй рейтинг. Так она заняла 94-е место в списке «200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes» и стала второй женщиной-миллиардером в стране после президента Inteco Management Елены Батуриной.

Помимо Бакальчук в список новых миллиардеров вошли основательница Kylie Cosmetics Кайли Дженнер ($1,2 млрд), Маккензи Безос, ставшая сильно богаче после развода с самым богатым бизнесменом мира и основателем интернет-компании Amazon Джеффом Безосом ($34,5 млрд), производитель комбучи GT Dave Джордж Томас Дэйв ($1,2 млрд), производитель полезных батончиков Kind Даниэль Любецки ($1,1 млрд), производитель алкогольного напитка White Claw Энтони фон Мэндл ($3,5 млрд), инвесторы Герберт Вертхайм ($3,1 млрд) и Орландо Браво ($3 млрд), основатель сети Luckin Coffeе Чарльз Чжэньяо Лу ($1,85 млрд) и основатель сети закусочных Jimmy John’s Джимми Джон Лиото ($1,7 млрд).

Все они, как пишет Forbes сделали сами себя, и продукт, на котором они создали себе имя и состояние, был популярен в 2019 году.



