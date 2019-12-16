Российский спецназ получит «бесшумную смерть»

Сверхсекретное стрелковое оружие, бесшумный автомат, поступил в ближайшее время на вооружение спецназа. Об этом 16 декабря пишут «Известия».

Оружие представляет собой модернизированную версию автомата «Вал». При стрельбе, особенно на расстоянии в несколько метров, его практически не слышно. Пуля, как обещают разработчики, пробьет любой бронежилет. По мнению экспертов, «бесшумная смерть» будет незаменима при проведении спецопераций.

Изделие также имеет измененную форму ствольной коробки. У него улучшены показатели служебно-эксплуатационных характеристик. Контроль расхода боеприпасов теперь легко будет вести за счет магазина из прозрачного пластика.

Первая партия новейших автоматов АСМ будет поставлена в 24-ю бригаду из Новосибирска.







