В особом месте на Савушкина, где машины улетали в подземный переход, пострадали женщины и дети

Четыре человека были госпитализированы в результате аварии в Приморском районе Санкт-Петербурга воскресным вечером. Место ДТП примечательное, оно, похоже, обладает какой-то магнетической силой.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, вечером 15 декабря на пересечении улиц Савушкина и Туристской столкнулись Opel Astra под управлением женщины 1991 года рождения и SsangYong под управлением мужчины 1984 год рождения. Травмы получили женщина-водитель «Опеля», а также пассажиры «СсангЙонга»: женщина 1991 года рождения, мальчик 2008 года рождения и девочка 2009 года рождения. Всех их в состояниях средней степени тяжести развезли по больницам.

На кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что машины разлетелись в ограждения по разным сторонам дороги. SsangYong унесло в сторону того самого подземного перехода, куда неоднократно падали машины, из-за чего там даже поставили бетонные блоки. Год назад в них врезались две легковушки, причём одна заскочила на капот другой.





«Фонтанка» регулярно рассказывает об авариях в этом месте как минимум с 2005 года: тогда «Хонда» упала в сам подземный переход. Целая серия таких ДТП была в 2013 году: ВМW Х5 тоже залетел вовнутрь, Toyota LC100 остановилась на краю, а грузовик завис над лестницей. Осенью 2014 года в переход пытались заехать сразу двое.



