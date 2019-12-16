То ли снег, то ли дождь. Петербургская погода окончательно зависла между осенью и зимой

За два месяца с начала монолитных работ апарт-комплекс START возведён до уровня третьего этажа. Во всех секциях здания ведётся утепление наружных стен уже готовых этажей и обратная засыпка пазух котлована. Работы выполняются точно по графику и до конца года здание будет поднято до 4 этажа.