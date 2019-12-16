То ли снег, то ли дождь. Петербургская погода окончательно зависла между осенью и зимой
Гололедицей встречает утро понедельника жителей Петербурга. Вчерашний снег почти растаял, но его присыпает уже новым дожде-снегом.
Как сообщает 16 декабря ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью была не менее 0...+2 гр., а днем будет +1...+3 гр.
Временами горожан польет небольшой, днем местами умеренный мокрый снег с дождем. В течение дня возможен туман.
Ветер юго-западный, южный умеренный.
Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится.