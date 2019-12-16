Теперь и российский аналог Youtube. Mail.Ru Group хочет запустить собственный видеосервис
Уже в следующем году компания, владеющая соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», хочет запустит единый видеосервис, который должен составить конкуренцию YouTube. Об этом в интервью РБК сообщил гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев.
«Собираемся запускать аналогичный видеоресурс. Он будет существовать как единый видеосервис в рамках холдинга Mail.Ru Group. Название пока раскрывать не буду», — сказал Добродеев.
Гендиректор компании также просил отметить, что новый сервис будет «не «лобовой» YouTube, а на свой лад:
«Мы на данный момент прежде всего за бесплатную модель», — заявил Добродеев РБК.
Объяснил он и зачем потребовался российский аналог уже успешной модели. По словам Добродеева, сейчас цифровым медиа и площадкам приходится бороться за time spent — время, которое человек проводит с ними.
«Мы будем ставить себе задачу сильнее увеличивать time spent, догонять YouTube, увеличивать количество контента, потребляемого вне социального графа», — сказал гендиректор Mail.Ru Group.
Ранее российсике власти заявляли о грядущем создании российской «Википедии».
Справка:
В Mail.Ru Group входят почтовый сервис Mail.ru, одноименный портал, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», портфолио онлайн-игр (Warface, Armored Warfare, Skyforge, Perfect World), мессенджеры ICQ, Tam Tam и Агент Mail.ru и другие.