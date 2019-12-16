Теперь и российский аналог Youtube. Mail.Ru Group хочет запустить собственный видеосервис

Уже в следующем году компания, владеющая соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», хочет запустит единый видеосервис, который должен составить конкуренцию YouTube. Об этом в интервью РБК сообщил гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев.

«Собираемся запускать аналогичный видеоресурс. Он будет существовать как единый видеосервис в рамках холдинга Mail.Ru Group. Название пока раскрывать не буду», — сказал Добродеев.







Гендиректор компании также просил отметить, что новый сервис будет «не «лобовой» YouTube, а на свой лад:

«Мы на данный момент прежде всего за бесплатную модель», — заявил Добродеев РБК.











Объяснил он и зачем потребовался российский аналог уже успешной модели. По словам Добродеева, сейчас цифровым медиа и площадкам приходится бороться за time spent — время, которое человек проводит с ними.

«Мы будем ставить себе задачу сильнее увеличивать time spent, догонять YouTube, увеличивать количество контента, потребляемого вне социального графа», — сказал гендиректор Mail.Ru Group.







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